Área Central estrea Ludoarte, un espazo de xogos para nenos

Compostela, 30 de setembro do 2017 – O Centro Comercial Área Central estrea esta fin de semana Ludoarte, un espazo de xogos e actividades para nenos maiores de catro anos.

Ludoarte é un novo formato de actividade en horario de 18.00 a 20.00 horas. En el os monitores quedarán a cargo dos nenos maiores de 4 anos e os seus pais dispoñerán dunha hora para realizar as súas compras ou tomar algo nos establecementos do centro comercial.

Neste espazo, que estará situado na esquina verde do centro comercial, os nenos asistentes poderán realizar diferentes actividades lúdicas-artísticas en cada unha das mesas do espazo acoutado e tamén contarán con varios xogos para estar entretidos. Con esta nova iniciativa, Area Central quere poñerllo un pouco máis fácil aos pais e ofrecerlles unha hora libre para visitar os establecementos de Area Central. Ludoarte conta cun aforamento limitado e a hora poderá ser prorrogable no caso de haxa espazo dispoñible.

Os nenos máis pequenos, entre os 0 e os 3 anos, terán na mesma zona (pegada a Ludoarte, na esquina verde de Area Central) o seu propio espazo: Pequeludo, onde si que terán que estar acompañados por adultos e no que tamén contarán con diferentes xogos e libros acordes á súa idade e gustos.