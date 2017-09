Área Central comeza o curso cun torneo de xadrez e outro de chave

Compostela, 11 de setembro do 2017 – O vindeiro sábado 16 Area Central será a sede da celebración do I Torneo de xadrez Cidade de Santiago, organizado pola escola de xadrez Compostela, e o VII Torneo de chave da amizade, no que participarán un total de 32 parellas de Santiago e comarca.

Desde as 11.00 horas, dará comezo na esquina vermella de Area Central o torneo de xadrez, integrado no XII Circuíto de promoción da Federación Galega de Xadrez. Este torneo divídese nas seguintes categorías: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 e absoluta. O prazo para a inscrición aínda está aberto e toda a información pódese consultar na web da Federación www.fegaxa.com e na do club organizador www.escolaxadrezcompostela.gal.

A organización confía na participación duns 150 afeccionados ao xadrez procedentes de diferentes puntos de Galicia.

Doutra banda, parte da Praza de Europa acollerá a partir das 16.00 horas as partidas que forman parte do VII Torneo de chave da amizade, no que se darán cita un total de 32 parellas afeccionadas a este xogo tradicional. A final, que dará comezo ás 20.00 horas, celebrarase no interior de Area Central.

Como complemento a estas dúas competicións e co obxectivo lúdico-educativo de dar a coñecer unha maneira alternativa de lecer, a Asociación de Xogos Tradicionais de Compostela instalará na esquina azul e amarela diferentes xogos populares, cos que os nenos poderán descubrir os xogos de antes e cos que os pais e avós poderán botar a vista atrás e lembrar detalles da súa infancia. Estes xogos, como a ra, os birlos, etc., poderanse gozar a partir das 16.30 horas.