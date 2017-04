Areeiro advirte da aparición das primeiras manchas de Mildeu nas viñas

Pontevedra, 13 de abril do 2017 – A Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA), dependente da Deputación de Pontevedra, vén de anunciar a detección das primeiras manchas de Mildeu tanto en fincas privadas como nas viñas propias de seguimento en diferentes puntos da provincia.

Os técnicos aconsellan realizar os tratamentos canto antes, sobre todo se non é posible revisar o viñedo, xa que de cara á primeiros da semana próxima anúncianse precipitacións que poden agravar a situación.

Dende Areeiro constataron a aparición das primeiras manchas de mildeu nunha viña do concello de Cambados o martes pasado. Na xornada de onte os síntomas foron detectados nas fincas de seguimento de Barrantes e noutra na viña de Areeiro (na base dunha vara de aprox. 60 cm de longo). As manchas xurdiron, segundo explican os técnicos, debido a que nos últimos días véñense recollendo temperaturas medias do orde de 10-12 graos xunto a humidade foliar.

En canto ao tratamento, se non se fan as convenientes revisións ó viñedo, é recomendable aplicalo tanto máis pronto canto máis receptiva sexa a viña, é dicir, canto mais longos teña os gromos. Por outra banda, a técnica Rosa Pérez indica que é fundamental controlar a vexetación adventicia da viña, xa que a aireación é fundamental, e tamén lembrar que o volume de caldo a empregar no tratamento debe ser baixo para non perder eficacia na intervención.

Seguindo coas afeccións da viña, a Eestación Fitopatolóxica de Areeiro tamén sinala que xa é bo momento para instalar as trampas de feromonas para o seguimento das poboacións de couzas do acio, polo menos nas parcelas máis adiantadas. Ocorre o mesmo para coas maceiras, xa que tamén se apunta que nas parcelas onde a maioría das plantas están xa en floración ou iniciando o desenvolvemento do froito, é preceptivo colocar as trampas para as couzas da mazá (Cydia pomonella).

Así mesmo, tamén é preciso instalar trampas para as diferentes moscas que afectan ás cerdeiras: nestes momentos de finalización da floración e de comezo da fase de crecemento dos froitos, as larvas de Drosophila suzukii poden danar as cereixas (ademais doutros froitos como a uva, o kiwi, o melocotón, a fresa, etc) ó alimentarse da súa polpa e favorecer a entrada de diferentes podremias. “As trampas pódense construír de xeito sinxelo con botellas plásticas (serven as de auga de 1,5 ou 2 litros) nas que se farán buracos de aproximadamente medio centímetro na parte superior e onde se verterá vinagre de mazá preferiblemente (servirían outros atraentes alimenticios). Hai que ter en conta que non son trampas específicas, polo que capturarán máis especies de insectos”, segura Pérez.

Tamén se poden instalar xa as trampas amarelas coa feromona da ‘mosca da cereixa’, que algúns anos provoca perdas na froita.

Pataca e Carballo

Sobre á pataca, dende Areeiro sinálase que en caso de producirse as precipitacións que se prevén a partir do martes será necesario prestar moita atención á aparición do mildeu, igual que na viña, ou ben aplicar un tratamento preventivo antes de que se produzan as choivas.

Por outra banda, novamente hai que falar da presenza de eirugas de Operophtera brumata que están a aparecer en diferentes carballeiras da provincia, do mesmo xeito que ocorreu no mes de abril dos dous últimos anos. Nalgúns casos aínda se detectan de xeito puntual, pero noutros xa están causando serias defoliacións, mesmo para xa observar algunhas árbores sen follas. Para protexer estas árbores, e no caso en que a altura e porte dos mesmos o permita, recoméndase unha aplicación insecticida con aceite de parafina.