Armando García estará de baixa do Santiago Futsal por tres semanas

Compostela, 27 de setembro do 2017 – Os servizos médicos do Santiago Futsal confirmaron a lesión de Armando García tras sufrir un pinchazo na súa perna esquerda no encontro do venres ante o Movistar Inter.

Nunha acción por banda, cubrindo ao xogador interista Rafael, Armando García sufriu unha dor no adutor esquerdo que non lle permitiu continuar a xogada. O á de 23 anos tivo que ser substituído e non puido terminar o encontro. O luns pola tarde someteuse ás probas médicas e estas revelaron unha entesitis no tendón do adutor mediano coxa esquerda.

Armando García será baixa para o Santiago Futsal durante, polo menos, tres semanas; polo que se perderá, a priori, os encontros ante Gran Canaria FS e Aspil Vidal Ribeira Navarra, así como o cruzamento de Copa do Rey ante Pescados Rubén Burela FS e a eliminatoria de Copa Galicia ante Lume Corbatas.