Os Luns do Ateneo reflexionan sobre o camiño da liberdade dos presidiarios co xuíz Arturo Beltrán

Compostela, 26 de marzo do 2017 – O Ateneo de Santiago recibirá este luns a Arturo Beltrán, Presidente da Sección V da Audiencia Provincial de Madrid para impartir a conferencia ‘O camiño cara á liberdade dos que cumpren pena de prisión’.

O horario e lugar son os habituais: 20.00 horas na sede de Afundación en Santiago (Rúa do Vilar, 19).

Ese proceso durante os anos de cárcere das persoas que foron condenadas a elo será o protagonista desta sesión do ciclo de conferencias do Ateneo. Para ter unha visión completa do tema, contarase cunha persoa experta e influínte no mundo xudicial, como é Arturo Beltrán. Ademais de presidir unha das seccións da Audiencia Provincial de Madrid, imparte dende o ano 1992 Dereito Penal na Universidade Pontificia de Comillas de Madrid.

Arturo Beltrán Núñez estudou na Universidade Complutense de Madrid onde se graduou en 1971, superando o exame de Licenciatura en 1972. En 1973 ingresou por oposición no Corpo Xurídico Militar e en 1987 na Carreira Xudicial coa categoría de Maxistrado por concurso de méritos entre Xuristas. Na actualidade exerce a Presidencia da Sección V da Audiencia Provincial de Madrid. Foi profesor encargado de curso da materia de Dereito Penal na Facultade de Dereito da Universidade Pontificia de Comillas en Madrid dende o curso 1992/1993 ata a actualidade, de forma ininterrompida. As súas áreas de investigación son as consecuencias xurídicas do delito, o dereito penitenciario e a execución penal.