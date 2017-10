Arzúa organiza en outubro e novembro  Outono a escena

Arzúa, 5 de outubro do 2017 – O Departamento de Cultura do Concello de Arzúa pon en marcha por segundo ano consecutivo o programa cultural Outono a escena que dinamizará as fins de semana dos meses de outubro e novembro con actuacións teatrais e musicais para todos os públicos.

Outono a escena ofertará doce propostas culturais repartidas nos dous meses. A primeira delas terá lugar mañá venres, día 6, na Capela da Madanela onde terá lugar o monólogo de Marcos Pereiro que, baixo o título “Como ser armario empotrado”, dará comezo ás nove da noite.

Seguidamente, o sábado día 7 a música será a protagonista da man do dúo de corda ruso e español “Dúo dos púas” que chegará a Arzúa para actuar tamén na Capela da Madanela ás oito da tarde dentro do Encontro Internacional de Pulso e Púa.

Nas seguintes semanas contarase tamén co monólogo de Federico Pérez, co concerto de música clásica a cargo da Rondalla Moraima e coas actuacións teatrais das compañías Malasombra coa representación de “O caso é ter saúde” e Dínamo Teatro con “Polo humor de dous”, esta última no local social de Dombodán.

A programación de Outono a escena continuará no mes de novembro con actividades variadas e dirixidas especialmente ao público infantil.

O Concelleiro de Cultura de Arzúa, Miguel Vallo, explicaba que esta proposta “pretende ofertar un programa variado e dinámico do que poderán desfrutar todos os nosos veciños e veciñas de xeito totalmente gratuíto” e engadiu ademais que “na medida en que nos sexa posible procuraremos sempre que as actuacións teñan lugar tanto na vila como nas parroquias para así facilitar que todo o mundo poida desfrutar delas”.