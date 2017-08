As obras do  Centro de Día de Silleda avanzan a bo ritmo

Silleda, 7 de agosto do 2017 – O alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, visitou as obras de construción do Centro de Día e Residencia de Maiores que comezaron hai varias semanas.

O futuro Centro de día e Residencia de Maiores estará situado nunha parcela xunto ao recinto feiral. As obras comezaron co desterre da zona e a previsión é que no mes de setembro se comece coa cimentación.

A Residencia contará con 59 prazas e o Centro de Día con outras 20. A inversión total que executará a empresa ascende a 3,8 millóns de euros. O edificio deberá de estar rematado nun prazo máximo de ano e medio dende o inicio da construción.

O alcalde destaca que os veciños de Silleda terán neste lugar unha das prazas de Centro de Día máis baratas de Galicia, cun máximo de 300 euros ao mes, e tamén unhas das prazas residenciais máis baratas da comunidade, “Antes de que remate a lexislatura poderemos ter logo de moitos anos de espera un dos servizos máis necesarios e agardados polos nosos veciños e veciñas” indica Cuiña e destaca que está será “a obra de maior envergadura que se acometerá nesta lexislatura para o municipio de Silleda”.