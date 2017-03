Esta tarde se celebra a I Asemblea Xeral Reconstituinte de Matadoiro Compostela

Compostela, 9 de marzo do 2017 – O Grupo de Autoxestión que traballa no espazo Matadoiro Compostela convoca esta tarde unha reunión informativa aberta a cidadanía.

A cita será as 19.30 horas e márcase como obxectivo, alén de informar do traballo que se realiza dende hai uns meses, é recoller os intereses e expectativas actuais e futuros sobre o proxecto da casa por parte de cidadáns, colectivos e axentes sociais, así como presentar posible o modelo de xestión do espazo que levamos elaborando desde novembro.

Según explica o Grupo de Matadoiro Compostela “Queremos compartir esta reunión para avaliar, pensar e construír en común o presente e o futuro de Matadoiro Compostela. Para iso, consideramos imprescindible contar nela coa participación de todas as persoas e colectivos interesadas, tanto usuarias (persoas e colectivos que xa pasaran polo espazo ou desenvolveran algún tipo de actividade na casa) como afectadas (persoas, axentes culturais e colectivos diversos que viven ou se desenvolven na contorna, que poden ser potenciais usuarias e que, en todo caso e inevitablemente, poden beneficiarse das decisións que se tomen nela, mesmo sen achegarse ou participar da súa actividade).

Queremos a posibilidade de definir xuntas os usos deste espazo e facelo do xeito máis aberto e participativo posible.

Ao mesmo tempo que convocan a cidadanía reunión o Grupo de Autoxestión presenta un documento no que marca as liñas de traballo dos próximos meses, a continuación o documento íntegro

MISIÓN-VISIÓN-VALORES

MISIÓN

O Matadoiro é un laboratorio cidadán de xestión participativa para a transformación cultural e social. Organízase democraticamente e está aberto á participación de toda a cidadanía: colectivos sociais e profesionais, axentes culturais, asociacións civís e cidadáns individuais.

O Matadoiro é un espazo para a creación, investigación e difusión de proxectos culturais, artísticos e sociais que estean baseados na experimentación, na cultura libre, na innovación, no intercambio de coñecemento e na aprendizaxe colaborativa.

O Matadoiro é un colectivo de persoas que colabora por partida dobre na

transformación da toda a sociedade no seu conxunto e na mellora da calidade de vida da xente que vive no territorio no que se integra: o barrio de S. Pedro e a cidade de Compostela.

O Matadoiro é un espazo aberto, asociativo e democrático de confluencia entre procesos sociais e prácticas artísticas, para a produción de procesos participativos de creatividade e innovación cultural entre cidadáns a redor do procomún.

O Matadoiro é e será un espazo en construción, en tránsito e fronteirizo.

VISIÓN (a onde queremos chegar)

-Ser unha casa viva usada por toda a cidadanía.

-Integrar o Matadoiro na rede do procomún compostelán.

-Fomentar o desenvolvemento conxunto de proxectos entre os diversos grupos, proxectos e persoas a través da mediación cultural.

-Lograr a non privatización do Matadoiro e alcanzar que o mesmo se converta nunha ferramenta de transformación social.

-Situar o Matadoiro coma estandarte da cultura libre en Galicia e referente no

Estado español, tecendo redes con outros espazos similares e afíns.

VALORES :

AFECTIVOS: confianza, saúde, amizade, respecto, escoita, entusiasmo, diversión, curiosidade, aprendizaxe, puntualidade.

CULTURAIS: creatividade, experimentación, interdisciplinariedade, cultura libre, viralidade, liberdade de uso e de acceso, defensa do idioma.

SOCIAIS: feminismo, igualdade, cambio, linguaxe inclusivo, innovación, liberdade, independencia, cooperación, solidariedade, procomún, inclusión, diversidade, sustentabiilidade, ecoloxismo, landrismo, prosumidor .