ASISA novo Provedor Oficial de Saúde do Obradoiro

Compostela, 3 de agosto do 2017 – O Monbus Obradoiro e ASISA, asinaron un convenio de colaboración polo que a empresa se converte no novo Provedor oficial de saúde do club.

José María Peiteou, xerente de ASISA da provincia da Coruña e Lugo, explicou que “como compañía de saúde líder, entendemos que a saúde vén ligada claramente ao deporte e por iso estamos moi contentos con esta colaboración. Esperamos que vaia a máis, que o Monbus Obradoiro vaia a máis tamén, sempre xuntos da man”.

O conselleiro do club, Rafael Silva, foi o encargado de presentar “unha novidade na historia do club, que é ter un Provedor Oficial de Saúde” e explicou que “proporcionaranos medios e ferramentas que contribuirán ao benestar médico e físico do noso persoal”.

Rafael Silva confesou que “coa tripla alianza Obradoiro, HM Hospitais e Asisa, o noso equipo queda nas mellores mans posibles. Alberto Corbacho, sen ir máis lonxe, xa ten a súa póliza de saúde, aínda que co que traballou durante o verán esperamos que soamente a necesite cando teña gripe. Isto é soamente o comezo dunha relación que consideramos que ten moito percorrido por diante, tanto na vía do patrocinio, como na do negocio e de penetración na sociedade galega. Grazas a José María e a todo o equipo de ASISA por confiar no Monbus Obradoiro”, finalizou o conselleiro.

Pola súa banda, o xogador do Monbus Obradoiro, Alberto Corbacho, chanceou asegurando que espera “non ter que usar esta póliza” e que comeza unha nova tempada “con moita ilusión e con moitas ganas”.