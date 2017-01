Os Luns do Ateneo falan da Real Audiencia do Reino de Galicia

Compostela, 16 de xaneiro do 2017 – Hoxe luns ás 20 horas o Ateneo de Santiago organiza unha nova edición dos Luns do Ateneo co arquitecto Elías Cueto e a filóloga María Sagrario Abelleira. A conferencia ten como título ‘A Real Audiencia do Reino de Galicia en Santiago’.

Unhas humidades atopadas baixo a Igrexa das Ánimas de Santiago descubriron que baixo ela estivo a primeira sede da Audiencia Real de Galicia durante os Reis Católicos. Tras unha reconstrución na zona de Casas Reais, os dous protagonistas do acto deste luns sacaron á venda ‘La Real Audiencia del Reino de Galicia. Cinco siglos de historia’. Nel aparece descrito con detalle esa primeira sede. A institución permaneceu en Santiago ata 1566 e despois trasladouse a A Coruña.

Mª SAGRARIO ABELLEIRA

María Sagrario Abelleira Méndez é Licenciada en Filoloxía Hispánica pola USC e ten cursado estudos de Historia da Arte. Foi bolseira do Ministerio de Cultura nunha convocatoria para a formación de profesionais da cultura nun Master en Xestión Cultural na Universidade de Barcelona (1997-1999) e posteriormente realizou un Master Oficial Universitario en Xestión de Patrimonio e Museos na USC (2015). Foi asesora da Comisión Organizadora do Quinto Centenario da Universidade de Santiago entre 1995 e 1997 e dende 2007 foi coordinadora do Master en Renovación Urbana e Rehabilitación e traballou no Centro de Posgrao e Escola de Doutoramento Internacional. Como documentalista realizou numerosos informes histórico-artísticos para obras de rehabilitación de edificios e restauración de bens culturais para a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia, Consorcio de Santiago e Fundación de Patrimonio de Castilla y León, entre outros. Tamén coordinou numerosas publicacións para diferentes institucións e editoriais.

ELÍAS CUETO

Elías Cueto Álvarez é Arquitecto pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, con Premio Extraordinario Fin de Carreira, e Técnico Superior de Urbanismo pola Escola Galega de Administración Pública, distinguido con mención. Doutorouse en Historia da Arquitectura pola Universidade da Coruña cunha tese sobre a reconstrución histórica e gráfica das Casas Reais de Santiago, co cal obtivo unha calificación de sobresaínte. Colaborou nos estudos de arquitectura de dous Premios Nacionais de Arquitectura (Manuel Gallego e Guillermo Vázquez Consuegra) e en 2015 obtivo o IV Premio Domingo Fontán de Investigación Histórica convocado pola Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago e a Universidade de Santiago