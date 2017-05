O Ateneo continúa o ciclo Compostela no cine coa proxección de 13 Badaladas

Compostela, 23 de maio do 2017 – O Ateneo de Santiago continúa recordando a presenza de Santiago en diversos filmes co ciclo ‘Compostela no cine’. Nesta segunda parada da celebración chega o momento de visualizar o filme ’13 badaladas’. A proxección virá acompañada dun coloquio posterior co autor da obra orixinal, Suso de Toro.

A cita do Ateneo arrincará ás 19.00 horas no salón de actos da Facultade de Filosofía, na Praza de Mazarelos. A entrada é completamente de balde. O ciclo, que comezou o día 9 coa emisión de ’18 comidas’, completarase o próximo martes 30 coa película ‘Encallados’ e un coloquio posterior co director da proposta, Alfonso Zarauza.

13 Badaladas

A película que proxecta o Ateneo está dirixida por Xavier Villaverde e protagonizada por Juan Diego Botto, Luis Tosar e Marta Etura. O argumento conta a historia de Jacobo, un xoven escultor, que volve a Santiago de Compostela, a súa cidade natal, despois de 20 anos de ausencia. A razón do seu regreso é a delicada saúde da súa nai, hospitalizada nun psiquiátrico. Alí reencóntrase con persoas casi esquecidas, que o axudarán a enfrontarse a uns feitos dos que levaba media vida fuxindo. Isto levarao ao centro dun pesadelo sen saída, na que descubrirá algo terrible: é a peza fundamental dun enigmático plan.

Este filme foi nominada no ano 2002 aos Premios Goya na categoría de Mellor Maquillaxe e/ou Peluquería e a Mellor Película no Festival de Sitges.