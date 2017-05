O Ateneo inicia o ciclo “Compostela no cine”

Compostela, 9 de maio do 2017 – O Ateneo de Santiago celebrará hoxe o primeiro dos tres actos enmarcados dentro do ciclo ‘Compostela no cine’, que terá lugar durante o mes de maio.

A primeira película das tres que traerán a visión de Compostela a través da gran pantalla será ’18 Comidas’, no salón de actos da Facultade de Filosofía. O acto arrincará ás 19.00 horas coa proxección, que estará acompañada ao rematar por un coloquio co seu director, Jorge Coira. Esta actividade será completamente de balde ata completar o aforo.

A película programada para hoxe polo Ateneo, ’18 comidas’, está protagonizada por Luis Tosar, Esperanza Pedreño, Víctor Clavijo e Sergio Peris Mencheta. A trama conta varias historias ao longo dun único día: un músico da rúa reencontra o amor da súa vida; dous borrachos almorzan cubatas con marisco; un home cociña, cociña e cociña para a muller que nunca chega; dous homes quérense pero agóchanse; unha cociñeira soña con ser cantante; unha xoven quere o que un home non dá mentres un camareiro morre por ela; un macedonio está perdido por desamor en Santiago de Compostela; unha parella de anciáns que xa se teñen dito todo almorzo, come e cea en silencio.

Todas estas historias crúzanse nunha película de emocións servidas arredor dunha mesa, unha viaxe polos sentimentos na máis universal de todas as loitas: a de ser feliz. Unha película con diálogos abertos á improvisación, que viaxa a través de dezaoito comidas (almorzos, comidas e ceas) que fan partícipes ao espectador dalgúns dos momentos que poden cambiar unha vida.

As outras dúas citas deste ciclo do Ateneo serán o martes 23 de maio con ‘Trece badaladas’ e o martes 30 deste mes co filme ‘Encallados’.