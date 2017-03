O Ateneo comeza hoxe un ciclo de cine sobre 3 mulleres galegas do XIX

Compostela, 5 de marzo do 2017 – O cine chega ao Ateneo co ciclo de películas ‘Tres mulleres galegas do século XIX’. A primeira delas será ‘Juana de Vega. Vizcondesa do Arado’ e poderá ser vista por primeira vez públicamente en Santiago hoxe luns.

Para este ciclo o Ateneo contou coa colaboración da Obra Social de Abanca e a TVG. O horario e lugar mudan con respecto a outras semanas xa que a proxección comezará media hora antes, ás 19.30h. e será no Auditorio ABANCA, Preguntoiro, 23. . .

O filme, producido por Zenit TV, céntrase na vida de dona Juana de la Vega e Martínez, figura clave do século XIX, destacada loitadora contra a inxustiza e as desigualdades sociais. A cinta pretende reivindicar a figura desta coruñesa, que tivo unha enorme influencia na vida social e política de España.

Dirixida por Zaza Ceballos, con guión de Miguel Anxo Murado, fotografía de Sergio Franco e montaxe de Gerardo Rodríguez, conta coas maxistrais actuacións de Sonia Castrelo e Luísa Merelas, que encarnan a Juana en dúas etapas distintas da súa vida. Completan o reparto Blanca Cendán, Miquel Insua, Xoel Fernández, Fina Calleja, Iván Marcos, Lino Braxe, Casilda Alfaro, Iria Parada, Luísa Martínez, María Tasende, Adrián Castiñeiras, Ana Sanmartín, Sergio Quintana e Carlos Olalla.

O filme estará acompañado, despois da proxección, dun coloquio aberto ao público con Dª. María José Rodríguez Galdo, Catedrática de Historia e Institucións Económicas da USC, e D. Luis A. Hueso, Catedrático de Historia da Arte (Cine) da USC. O ciclo completarase próximamente co visionado de ‘Concepción Arenal, a visitadora de cárceres’, producida por Zaza Ceballos, dirixida por Laura Mañá e protagonizada por Blanca Portillo; e ‘Emilia Pardo Bazán, a condesa rebelde’. producida e dirixida por Zaza Ceballos e protagonizada por Susana Dans, Manuel Lourenzo, Mabel Rivera e Morris. Todas as películas tratan de mulleres galegas salientables por ser pioneiras na arte, na ciencia ou no pensamento.