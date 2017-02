O Ateneo de Santiago organiza un curso de fotografía

Santiago, 2 de febreiro do 2017 – O Ateneo de Santiago celebra a partir do luns 6 de febreiro un curso de fotografía dixital na súa sede da Praza de Salvador Parga, nº 4-2º piso.

Esta edición estará aberta ao público en xeral, ademais dos socios da asociación. O curso de fotrografía será impartido por Soledad Felloza, fotógrafa de Gastronomía e Patrimonio.

Os obxectivos deste curso son afondar nos conceptos básicos adquiridos sobre a fotografía, a elaboración dun proxecto fotográfico, o desenvolvemento de narrativas visuais ou exercicios con Photoshop ou programas de retoque básicos en tablets e teléfonos.

O curso de fotografía terá lugar todos os luns de 6 da tarde ás 7 e media dende o 6 de febreiro ata o mes de abril e costará 25 euros para os socios do Ateneo e 50 para aqueles que non o sexan. Os participantes deberán achegar a súa cámara dixital e o manual do aparato (que se pode obter na Internet).

Soledad Felloza.

É fotógrafa de Gastronomía e Patrimonio. Algúns dos seus traballos son as exposicións “Ao Pé do Lar Historia das Lareiras de Galicia” e “Arriba Sanpaio de Abeleda” e os Calendarios do Románico para O Sorriso de Daniel dende o ano 2012 ata o actual. É a Fotógrafa de Casa Marcelo, Culler de Pau, Restaurante Acio, El Pasaje, Parada Das Bestas, entre outros, e da Revista Gastronómica Benbó. Realizou as fotografías de diferentes libros de gastronomía como “Volve a Cociña de larpeiros”, “A Cociña dos Cunqueiros”, “Doces Monacais de Conventos e Mosteiros de Galicia”, “El libro del pulpo” ou “Bodeguilla de San Roque: 25 años”, traballou na obra “Viaje a Escocia” e colabora en diferentes medios, dixitais e impresos como El País, La Voz de Galicia, Revista Luzes, Capítulo 0, etc.