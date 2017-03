O Auditorio de Galicia recibe a Rozalen coa sua banda ao completo

Compostela, 11 de marzo do 2017 – Da man de Santiautor, Rozalén presenta en Santiago un concerto único en Galicia: arroupada por toda a súa banda e na recta final da súa xira de presentación de ‘Quién me ha visto…’. o seu segundo álbum.

O disco está composto por nove cancións asinadas íntegramente por ela e outras tres de autores como Luis Eduardo Aute ou Fetén Fetén. O álbum entrou directo ao número un na lista de vendas española.

Sumado á súa música, Rozalen está comprometida con multitude de causas sociais. De feito, en todos os seus concertos colabora con Bea Romero, intérprete de linguaxe de signos. Recentemente traballou coa Fundación Vicente Ferrer no proxecto ‘De mujer a mujer’, coa Asociación Española contra el Cáncer e coa Asociación de Enfermos Neuromusculares de Castilla-La Mancha, por citar algúns exemplos. Grazas ao seu talento, carisma e activismo social, Rozalén é unha das máximas expoñentes da nova canción de autor.

En setembro de 2016, reeditou o su último traballo baixo o nome ‘Quién me ha visto… y quién me ve’, que inclúe un DVD co concerto que fixo o 15 de xuño no Palau de la Música de Barcelona. En marzo, tomará un tempo para descansar e entrar en estudio para a preparación do que será xa o seu terceiro largo.