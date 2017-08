En setembro comeza o curso Oroso Forma e emprende

Oroso, 9 de agosto do 2017 – A Aula Mentor Educa Oroso iniciará en setembro o novo programa Oroso Forma e Emprende, orientado a persoas que buscan unha saída profesional mediante o autoemprego.

O programa contará cun máximo de vinte participantes e abrirá o prazo para solicitar praza entre o 29 de agosto e o 12 de setembro. Poden solicitar persoas de entre 16 e 65 anos, interesadas en acadar formación específica sobre un sector profesional, ademais de en obter formación e recursos para crear o seu proxecto persoal e facilitar a incorporación ao mercado laboral.

Oroso Forma e Emprende ten como principal finalidade axudar a desenvolver ideas de negocio que poidan traducirse na constitución final dunha empresa. Para iso, as persoas que participen poderán escoller itinerarios formativos e contarán cunha mentorización directa e integral. Deste xeito, o contido principal do programa será a tutela profesional das iniciativas que propoñan as persoas participantes. De primeira man e de xeito práctico e experiencial, poderán coñecer e avaliar as oportunidades e dificultades de crear un negocio ou unha iniciativa emprendedora de autoemprego. Nesas prácticas pre-profesionais, ademais de recibir formación, contarán cun seguimento e unha asesoría continua. Con este apoio, poderán traballar as ideas de negocio e desenvolvelas cun sistema de simulación activa. O programa primará neste sentido a cooperación entre participantes.

A selección de participantes efectuarase utilizando diversas valoracións, con especial atención ao interese na formación e no desenvolvemento de proxectos. A bolsa de formación coa que contarán permitirá completar un itinerario formativo personalizado, a escoller entre os máis de 170 cursos que oferta a Aula Mentor do Concello de Oroso.

Para solicitar a participación, cómpre presentar a solicitude debidamente cuberta, unha fotocopia do DNI, un currículo vitae e a ficha de valoración debidamente cumprimentada, que se pode obter na Aula de Formación Educa Oroso.