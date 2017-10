A figura de Avelina Valladares protagonizará un roteiro literario na Estrada

A Estrada, 4 de outubro do 2017 – Avelina Valladares será a protagonista do último roteiro cultural organizado pola Deputación de Pontevedra en colaboración coa Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) ao abeiro do Ano do Patrimonio.

Baixo o título Avelina Valladares, unha muller do tempo dos Precursores, a iniciativa pretende dar a coñecer a relación entre moitos espazos e elementos arquitectónicos do concello de A Estrada coa obra da poeta estradense.

“Estes roteiros buscan gozar do patrimonio literario que temos na provincia, pero tamén incluílo no patrimonio natural e arquitectónico, de facer unha transversalidade para ter unha relación máis acaída dos autores e a obra”, explicou o deputado Xosé Leal. Salientou, de feito, que os asistentes ao itinerario deste sábado en A Estrada non só coñecerán a traxectoria vital e artística da autora do Tabeirós, senón que tamén gozarán do recitado de poemas e pezas seus en cada un dos espazos que marcaron a súa vida.

Leal indicou que o proxecto dos roteiros literarios pretende “mostrar a riqueza de escritores que hai na provincia”, cunha grande variedade de estilos e autores, entre os que Avelina Valladares é “a muller que se tomou de referencia”.

Na presentación Xosé Leal louvou a figura de Avelina Valladares e tamén da súa familia, asegurando incluso que “Galiza é hoxe Galiza porque existiu a familia Valladares e outras familias con moito abolengo, de señores que falaban galego e escribían en galego descoñecendo todo o noso pasado lírico medieval”. “Aos Valladares, a Avelina, unha muller vangardista, debémoslle moito todos os galegos e galegas e o sábado vai ser día de festa”, subliñou.

O percorrido do roteiro literario iniciarase na igrexa de Berres, onde foi bautizada Avelina Valladares, que veneraba á Virxe da Guía, para continuar polo camposanto onde están enterrados varios membros da familia, ata chegar ao Casal de Vilán de Costa, nunha distancia de 700 metros “por unha paisaxe enmeigada e fermosa”, co Pico Sacro e o río Ulla sempre como fondo.

O concelleiro de Cultura de A Estrada, Juan Constenla, agradeceu á Deputación e á AELG a proposta do roteiro, e sinalou que a alta demanda de solicitudes para asistir demostra o seu interese. “Animamos a pasar o sábado en contacto coa natureza, co Pico Sacro e o río Ulla, e a gozar dos versos no roteiro. Temos que felicitar á Deputación pola iniciativa, porque é obriga de todos poñer o vizoso legado dos escritores a disposición de todos e que así cheguen ás xeracións futuras”, subliñou.

Para poder participar no itinerario dedicado a Avelina Valladares é preciso apuntarse antes do venres no teléfono 986 67 77 48.