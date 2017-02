O Banco de Terras de Galicia cede unha finca ao concello de Ordes

Ordes, 2 de febreiro do 2017 – O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural co que se pretende regular o uso e aproveitamento de fincas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais,de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social.

José Luís Martínez Sanjurjo, alcalde de Ordes e Miguel Pérez Dubois, director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, asinaron esta fin de semana o acordo de cesión en propiedade a este concello dunha parcela situada no Mesón do Vento por parte do Banco de Terras de Galicia. Unha propiedade que a partir de agora dedicaráse a actividades recreativas.