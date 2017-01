A Banda Municipal de Música de Santiago ofrecerá 17 concertos no Ciclo de Inverno

Compostela, 3 de xaneiro do 2017 – O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, presentou o Ciclo de Inverno da Banda Municipal de Música, acompañado polo director da formación, Casiano Mouriño.

Entre xaneiro e marzo, a Banda ofrecerá un total de 17 concertos, dos que catro serán didácticos. O alcalde salientou que estamos diante “dunha programación moi diversa, tanto polo público ao que pretende achegarse como polo repertorio que poderemos escoitar nas distintas actuacións”.

A programación de inverno da Banda Municipal de Música comezará o xoves cun concerto na praza do Obradoiro ás 19:00 horas. Será unha actuación vinculada á Cabalgata dos Reis Magos, que amenizará a espera dos que estean na praza agardando por Melchor, Gaspar e Baltasar. Casiano Mouriño explicou que “o repertorio deste concerto será moi diferente do habitual na Banda, centrado nas datas do Nadal e con temas que poidan ser interpretados de pé polos músicos sen maiores dificultades”.

O domingo 8, a Banda ofrecerá o seu clásico Concerto de Reis no Teatro Principal, a partir das 12:00 horas. Neste caso, segundo apuntou o director, “o repertorio estará protagonizado por Viena e polos Strauss, facendo unha reinterpretación dos clásicos concertos de Aninovo”.

Concertos para maiores e concertos didácticos

Ao longo deste primeiro trimestre do ano, a Banda ofrecerá dous concertos para maiores. Serán o xoves 12, na residencia Porta do Camiño, ás 12:00 horas; e o venres 13, na residencia Volta do Castro, a partir das 11:30 horas.

Haberá tamén ata catro concertos didácticos da Banda no seu Ciclo de Inverno. Os do mes de febreiro serán o xoves 9 e o venres 10, ás 11:00 horas, na Sala Mozart do Auditorio de Galicia. Neles, a Banda de Música contará coa colaboración de Viravolta Títeres, e xuntos porán en escena unha particular versión de West Side Story.

Xa no mes de marzo, haberá concertos didácticos o xoves 30 e o venres 31, tamén na Sala Mozart do Auditorio. Neste caso, porase en escena o espectáculo Corre, corre, Boliña!, con Celso Fernández como narrador.

Colaboracións

Outra das máximas da Banda Municipal de Música á hora de deseñar a súa programación para os meses de inverno foi a de manter as colaboracións con outras institucións musicais da cidade. Así, haberá un concerto en colaboración coa Escola Municipal de Música, o domingo 29 de xaneiro no Teatro Principal, e outro no que a Banda compartirá o escenario do Auditorio de Galicia co Conservatorio de Música de Santiago, o venres 3 de marzo. Casiano Mouriño salientou a importancia destes recitais, “que lle dan a estudantes de música a oportunidade de vivir un concerto en primeira persoa cunha banda de música totalmente profesionalizada”.