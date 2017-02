A Banda Municipal de Santiago protagonista dun libro

Compostela, 23 de febreiro do 2017 – O Consorcio de Santiago e a Andavira Editoria acaban de publicar La Banda Municipal de Santiago. Música en las compostelanas rúas desde 1848, o resultado da tese de doutoramento da musicóloga Beatriz Cancela Montes.

A publicación preséntase hoxe xoves, 23 de febreiro, na Fundación Torrente Ballester, ás 19:30 horas. Ao acto asistirá, ademais da autora, o alcalde de Santiago e presidente do Consorcio da cidade, Martiño Noriega; a xerente do Consorcio, Belén Hernández; o responsable de publicacións do organismo interadministrativo, Juan Conde; e a directora de Andavira Editora, Lucila Ventoso.

O libro recolle de xeito cronolóxico a historia da Banda Municipal de Santiago desde a súa creación en 1848. A autora tamén fai unha analise dos distintos directores da formación e incluso da evolución dos soldos dos músicos. Non se trata só dun libro de historia se non que serve para coñecer o funcionamento e evolución dunha Banda de Música.

Ao final da presentación actuará un grupo de vento da Banda.