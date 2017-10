Un obradoiro de emprego restaurará a zona do Banquete de Conxo

Compostela, 11 de outubro do 2017 – A zona do Banquete de Conxo será rehabilitada por medio do obradoiro Ecotur III que emprega a 15 xoves menores de 30 anos.

En total son 15 os mozos e mozas desempregados e menores de 30 anos que se están a formar dende o pasado 1 de setembro, ao mesmo tempo que recuperan unha zona de alto valor ambiental. Así, realizan traballos de instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes (8 alumnos/as) e de colocación de pedra natural (7 alumnos/as). A actividade está cofinanciada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria cunha subvención de 140.188,65 euros, mentres que a achega do Concello é de 50.000 euros.

Desta vez, estase actuando no tramo comprendido entre Ponte Suarribas e Ponte da Fervenza, no contorno do Hospital Provincial de Conxo. O alumnado do Obradoiro de Emprego Ecotur Xuvenil III completou a súa formación teórica co traballo práctico, que consistirá no acondicionamento e recuperación dos camiños tradicionais, a limpeza das ribeiras do río Sar e restauración da vexetación, e mesmo pequenas actuacións para a mellora da calidade das augas. Tamén se acondicionarán espazos de uso público e poranse en valor algúns elementos patrimoniais.

Os concelleiros de Desenvolvemento Económico, Marta Lois, e de Medio Ambiente, Xan Duro, visitaron os traballos de rehabilitación que os rapaces levan a cabo nunha zona na que se celebrou o histórico Banquete de Conxo.

A concelleira de Desenvolvemento Económico destacou que se acondicionarán preto de 3 quilómetros de senda e destacou tamén a “restauración da ponte e do que será o cenador do Banquete de Conxo”. Para Marta Lois é tamén moi importante o “traballo de formación que se leva a cabo nestes obradoiros para que estes mozos e mozas se incorporen ao mercado laboral con garantías”.

Pola súa banda, Xan Duro salientou o “valor ambiental que ten o sendeiro e tamén o feito de que sirva para vertebrar peonilmente barrios que teñen unha complicada conexión peonil como Conxo ou a Rocha para que a veciñanza teña un camiño seguro cara o centro da cidade”.

Terceira edición do Ecotur Xuvenil

Estes traballos, que deron comezo o pasado mes de setembro, estenderanse ata febreiro. Trátase xa da terceira edición destes obradoiros, cos que se acondicionaron xa zonas como Ponte Albar ou Brañas de Sar, así como o tramo entre Novo Milenio e a carballeira do Parque Eugenio Granell.

Na primeira edición participaron 32 mozos e mozas, e na segunda foron 15 alumnos e alumnas. As dúas edicións anteriores foron tamén cofinanciadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e o Concello de Santiago.