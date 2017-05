Títeres Alakran recupera a Barriga Verde para o mercado Entre Lusco e Fusco

Compostela, 23 de maio do 2017 – Entre as actividades do sétimo aniversario o mercado responsabel Entre Lusco e Fusco recupera os Títeres de Barriga Verde a partir das 18.30.

A Asociación “Raíces do Lusco”, promotora do encontro de consumo responsábel Entres Lusco e Fusco que se ven celebrando en Belvis, inicia este martes 23 unha série de actividades lúdico-festivas para conmemorar o sétimo aniversario do mercado. A iniciativa, pioneira na Galiza, vai mais alá de achegar à sociedade alimentos de produción ecolóxica e de proximidade e pretende ser un punto de divulgación de un outro modelo alimentar, social e económico na cidade de Compostela.

Unha iniciativa de referéncia.

Nos últimos anos o modelo Entre Lusco e Fusco foi-se replicando por toda a xeografía galega. Asi hoxe temos encontros similares en Pontevedra (Catro Ponlas), a Barbanza (Sachos á Rúa), Lugo (Mercado da Terra), A Coruña (Labrega Natura) e xa mais recentemente en Gondomar.

O feito de entender a ecoloxía como algo mais que unha “normativa” ou un negocio focado às clases de maior poder adquisitivo ou à exportación, fai do “Entre Lusco e Fusco” un espazo singular que, ademais de repercutir na cidade, propicia a revitalización do rural mais proximo, con novas iniciativas, novos poboadores e sobre todo, con prácticas respectuosas co medio ambiente e a conservación do entorno.

Barriga Verde ataca de novo!!

O mítico personaxe de títeres cobra de novo vida da mao de Borja Insua, e a súa compañía Títeres Alakrán. Nun contexto actualizado, Borja recupera algúns dos números que fixeran famoso ao personaxe (a tourada, o enterro,…). Nesta ocasión Barrigaverde recupera o seu hábitat natural: as

feiras, para deleite de nov@s e maiores na que promete ser unha entretida e solleira tarde de martes.