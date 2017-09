Beatriz Martínez, non adscrita en Ordes, dáse de baixa do Partido Popular

Ordes, 11 de setembro do 2017 – Beatriz Martínez, unha das concelleiras de Ordes que pasara ao grupo de non adscritos dáse de baixa do Partido Popular.

Beatriz Martínez Candal decidiu o 23 de xaneiro pasado causar baixa temporal do PP e pasar ao grupo municipal de non adscritos no Concello de Ordes por discrepancias co actual alcalde e unha compañeira do partido. Durante este período de reflexión, afirma Beatriz Martínez na súa carta dirixida ao presidente provincial do PP Diego Calvo “mantívose a mesma actitude que provocou a ruptura total das relacións entre ambas as partes e iso obrígame por ética e bo proceder á miña baixa irrevogable”. A concelleira especifica no seu escrito de baixa que “a desconformidade é co actual alcalde, José Luis Martínez Sanjurjo, nunca co partido.

Beatriz Martínez Candal, ten 36 anos, entrou en política en 2015 a petición do actual alcalde de Ordes como número 3 da lista municipal. Con anterioridade fora militante de base e interventora nalgunhas mesas electorais. Tras lograr o Partido Popular a alcaldía nos últimos comicios, Beatriz Martínez Candal ocupou a concellería de Obras e Infraestruturas con responsabilidade sobre 13 parroquias do Concello. Con todo, ante a falta de transparencia no goberno municipal e ao detectar irregularidades, decidiu pasar ao grupo municipal de non adscritos a principios deste ano xunto co seu compañeiro de partido Luís Caamaño.

Beatriz Martínez Candal di que pese a baixa do Partido Popular ten o firme compromiso cos seus veciños de Ordes de seguir na política activa en defensa da transparencia da xestión municipal e para impulsar o dinamismo do Concello. A súa moción máis ambiciosa, na que propoñía a baixada xeral de impostos para estimular o crecemento económico e a implantación de empresas co apoio tamén a emprendedores, foi aprobada polo Pleno o 26 de maio, pero para sorpresa de todos os grupos políticos foi recorrida polo actual alcalde José Luis Martínez Sanjurjo o 26 de xullo. Tras unha nova aprobación, Martínez negou nos medios que a moción vaia a ser levada a cabo.