A concelleira non adscrita de Ordes Beatriz Martínez reclama unha baixada de impostos

Ordes, 26 de maio do 2017 – A concelleira non adscrita en Ordes Beatriz Martínez, que comezara a lexislatura formando parte do equipo de goberno, presenta unha moción reclamando unha baixada de impostos.

Beatriz Martínez lembra que a Xunta de Galicia comprometeuse a facilitar axudas para a os parqués industriais, viveiros de empresas ou plans de eficiencia enerxética aos concellos que supriman ou reduzan impostos co fin de atraer empresas aos municipios. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo propúxolle a idea ó presidente da FEGAMP, Alfredo García no marco da Comisión Galega de Cooperación Local.

A moción de Beatriz propón baixadas no Imposto sobe vehículos de tracción mecánica, o de bens inmobles e o de actividades económicas. Ademais a moción propón que as empresas de nova creación ou de nova implantación teñan unha bonificación do 95% na cuota integra do imposto de bens inmobles durante 10 anos.