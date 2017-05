O Club de Beisbol Os Tilos celebrou o seu torneo de primavera

Teo, 24 de maio do 2017 – O pasado fin de semana o béisbol sub 18 foi o protagonista en Teo, co torneo organizado polo Club de Béisbol e Sófbol os Tilos no campo da Cañoteira.

Nesta primeira edición os equipos invitados foron o CB Cambre e o club tinerfeño Falcóns de Adeje, ademais dos locais Os Tilos.

O sábado tivo lugar a primeira rolda cun triangular, onde Falcóns impúxose nos seus dous encontros, e Os Tilos e Cambre batéronse nun rifado partido que se decantou polos coruñeses por 7 a 4 a pesar de liderar os teenses boa parte do encontro.

A final entre Adeje e Cambre celebrouse o domingo, nun partido moi disputado con gran actuación de ambos pitchers sendo así que ata a última entrada os canarios so puideron anotar unha carreira. Preto do final do encontro o partido abriuse e os Falcóns impuxéronse por 1-7.

A clasificación foi: 1º: Falcóns de Adeje 2º: Cambre 3º: Os Tilos

O torneo contou ao final con concursos de habilidades: corrido de bases, lanzamento de catcher a segunda base e Home Run Derby. Tamén se premiou aos mellores do torneo en diferentes categorías.

Premios individuais:

M.V.P. (Mellor Xogador): Diego González (Falcóns) Líder en hits: Javier Mato (Vos Tilos) Tiros a segunda base: Mateo Couso (Vos Tilos) Mellor Lanzador: Christofe Oostindie (Falcóns) Corrido de Bases: Geferson Contreras (Falcóns) Home Run Derby: Diego González (Falcóns)

Os equipos, adestradores e público asistente compartiron a comida no propio campo, e todo o torneo estivo amenizado por un animador e narrador, contando ademais coa participación do grupo de gaitas da Asociación Cultural Rosalía de Castro. O ambiente foi de festa tanto no campo como nas bancadas, onde as tres afecciones confraternizaron e gozaron dun evento que se pode considerar exitoso no deportivo e na organización.

Mencións e agradecementos son debidos aos colaboradores: Directiva da EBS Vos Tilos, Concello de Teo, Café Sabora, Óptica Pose Santa Comba, Librería Os Tilos, Gadis e Eroski.