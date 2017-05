Beta+ , unha ferramenta para mudar o país

O pasado mes de abril presentábase na facultade de Económicas da USC o grupo Beta+. Trátase da unión de 19 grupos de investigación, 16 da universidade de Santiago e 3 foráneos, que supoñen en cifras o 18 % dos recursos que consegue a USC ou o 17% das teses que se len na universidade. Esta unión ten unha base sólida e recibe soporte no Idega, o Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, que leva décadas servindo de unión as disciplinas de economía, historia, xeografía e socioloxía.

A presentación correu a cargo de Lourenzo Fernández Prieto, profesor de historia contemporánea, membro de Histagra, e cabeza visible do proxecto, María Loureiro, profesora de Económicas experta en bioeconomía, e Elías Torres membro do grupo Galabra da Facultade de Filoloxía centrado nas ideas en torno ao patrimonio.

Beta+ tradúcese en Agrupación de Investigación en Bioeconomía, Emprendemento e territorio. Lourenzo Fernández Prieto explicaba que pretende esta unión



Fernández Prieto explica que os distintos problemas do territorio na actualidade han de ser lidos en clave de solucións



Exemplos de como o traballo de investigadores de sectores distintos pode dar solucións a problemas reais son as comunidades de montes ou o accidente do Prestige



A Galicia actual, como explica Fernández Prieto, necesita xestionar o éxito



En definitiva Beta+ ten que servir de ferramenta a quen o necesite, os xestores non teñen que buscar quen investigue os problemas porque xa o ten na Universidade



Desde o punto de vista do investigador este traballo resulta enriquecedor. María Loureiro explica como as conversas con historiadores axúdanlle a entender problemas actuais

Para Elías Torres Beta+ ten que ser unha agrupación que máis alá de investigar pregunte a comunidades de todo tipo cales son os problemas para poder buscarlles solucións



Beta+ pode ser un alicerce básico no desenrolo da Galicia do futuro, como explicaba Elías Torres un pode pensar que este grupo chega tarde pero a realidade e que hai uns anos sería imposible xuntar a investigadores que combinaran experiencia cunha idade que permita un horizonte longo de traballo



Unha vez máis a Universidade demostra unha forza que, por desgraza, soe pasar desapercibida para a cidadanía e, o que é máis grave, ignorada polos xestores públicos. Veremos no tempo si entre todos sabemos aproveitar esta oportunidade e mudar para mellor a Galicia que deixemos a próximas xeracións.