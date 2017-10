A bisbarra celebra o Día da Biblioteca

Bisbarra, 24 de outubro do 2017 – Distintos concellos da bisbarra celebran hoxe martes o Día da biblioteca con actividades para os máis cativos.

En Brión a protagonista será Celta Figueiras cos Contos de Outono. A sala de exposicións da Casa da Cultura servira de escenario a partir das seis da tarde. Os Contos de outono están pensados para nenos de 3 a 9 anos e forman parte do programa Ler conta moito da Xunta de Galicia.

O Día da biblioteca en Melide terá música, poesía e Teatro escolar. A cita será ás 17h da tarde na biblioteca municipal Xosé Vázquez Pintor de Melide e a primeira actuación correrá a cargo do alumnado de quinto de primaria do CEIP Nº1, baixo a dirección de Mónica Pérez Souto con música de Cristina Romeo Mourán. Ás 17.30h será o turno do alumnado do IES que levará a escena “Machismos”: De micro nada, coa dirección de Marga Quintela. O alumnado de 6º de primaria do CEIP Mestre Pastor Barral actuará ás 18h da tarde coa obra “Berenguela” coa dirección de Maruxa Vilariño Casal. Para poñer o punto final, chegará o alumnado de quinto de primaria do CEIP Mestre Pastor Barral, con “Recital Poético” dirixido por Luisa Martínez Vidal.

O centro cultural de Sigüeiro, en Oroso, acollerá o espectáculo “Picadiscos”, da artista Mari Faltri a partir das seis da tarde. “Picadiscos” é un espectáculo de música infantil na que Mari Faltri, artistas de Urdime Propostas Culturais, exercerá de DJ para poñerlle aos nenos e nenas de Oroso os temas máis coñecidos da música infantil en galego. Unhas cancións que estarán acompañados por bailes ideados para a ocasión.

Silleda terá un Día da Biblioteca coa ciencia como protagonista. A cita será ás 17:00 horas da man do Museo Científico, cunha sesión de ciencia en movemento a cargo de Xesús Fernández Alonso, a partir das cinco da tarde na biblioteca municipal. Trátase dun obradoiro creativo de divulgación do coñecemento no que se tratarán cuestións relacionadas coa ecoloxía e o medio ambiente, valores humanos, e se traballará con obxectos do museo científico coma o péndulo de Newton, a esfera de plasma… Será unha actividae participativa, coa que se celebrarán experimentos, aberta a hipótesis e suxerencias do público e na que non faltará un photocall coa mascota deste programa.