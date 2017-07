Sete centros da bisbarra únense ao Plan de Mellora de Bibliotecas da Xunta

Bisbarra, 29 de xullo do 2017 – A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar no portal educativo (http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_provisional_plambe_17_18_1.pdf ) a resolución provisional da orde pola que se convocaba o Plan de mellora de bibliotecas escolares (Plambe) en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2017/2018.

En total serán 31 os centros que se incorporen ao Plan neste novo curso, de tal forma que participarán na iniciativa 646 centros de ensino de toda Galicia dos que 7 son na bisbarra de Compostela.

A esta nova convocatoria presentáronse 99 solicitudes. Na bisbarra de Compostela as bibliotecas escolares que entran a formar parte do programa son as do Ceip de Barouta en Ames, o Ceip Camiño Inglés en Oroso, o Ceip Flavia en Padrón, o Ceip Fonte Díaz en Touro e o Ceip Apóstolo Santiago en Compostela. Tamén se incorporan ao plan dous centros concertados en Compostela, o Divino Maestro e o San José de Cluny.

Axudas

A Consellería destinou a esta convocatoria un orzamento de 1.342.000 euros. As axudas para os centros de nova incorporación estarán destinadas á actualización dos fondos documentais da biblioteca escolar, á renovación do mobiliario e outro equipamento necesario, así como para outros gastos de funcionamento e a súa adxudicación decidirase logo da análise das necesidades descritas na solicitude presentada, en función da maior adaptación aos criterios recollidos nesta orde (que se materializará na puntuación acadada pola memoria e programas presentados), e das características de cada centro (número de unidades e de alumnos e alumnas matriculados).

No caso dos centros públicos incorporados con anterioridade, os que o fixeran entre 2005 e 2007 poderán recibir asignacións para fondos así como para mobiliario e outros equipamentos; os que se integraran entre 2008 e 2015 recibirán asignacións para fondos, e os centros integrados na convocatoria de 2016 poderán recibir contías para fondos, mobiliario ou outros equipamentos, así como para gastos de funcionamento específicos da biblioteca.

Novo modelo

O plan de mellora procura incentivar e impulsar o desenvolvemento de proxectos de biblioteca escolar que procuren a dinamización deste espazo como un centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, na que se incorporen espazos para a creación, a aprendizaxe manipulativa, a investigación, o traballo colaborativo e a construción do coñecemento de xeito compartido. Así mesmo, as bibliotecas integradas no Plambe deberán traballar no deseño e desenvolvemento de programas para a adquisición de competencias informacionais e mediáticas,así como integrar as novas tecnoloxías e o concepto de alfabetización múltiple (ou multialfabetismo) á hora de abordar a formación lectora do alumnado.

Por outra banda, este modelo de biblioteca debe ter tamén un enfoque inclusivo, contribuír á compensación das desigualdades sociais e á calidade do ensino que se imparte no centro e implicarse en actividades de extensión cultural destinadas a toda a comunidade escolar.