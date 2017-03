O BNG de A Estrada reclama que a web municipal sexa actualizada para móbiles

A Estrada, 12 de marzo do 2017 ( fonte BNG A Estrada) – Desde o BNG de A Estrada instan ao goberno municipal do PP a que tome as medidas oportunas para actualizar a web do concello, que non permite a correcta navegación por ela utilizando os dispositivos móbiles.

Diversos estudos consultados polo BNG de A Estrada, así como as estatísticas doutras webs ás que os nacionalistas accederon, indican que hoxe en día máis do 60% do tráfico web faise a través de dispositivos móbiles, e a web do concello da Estrada non está adaptada para este tipo de aparatos, cuxa navegación a través das distintas seccións é un auténtico suplicio para o veciño e veciña que a consulte utilizando un móbil por exemplo.

É incomprensíbel que un concello que recibiu máis de catro millóns de euros para o proxecto A Estrada Dixital, que debía poñer ao concello na vangarda no uso das novas tecnoloxías, sexa exemplo de todo o contrario por obsoleto e chapuceiro, que aínda hoxe non foi quen de poñer a andar a administración dixital.

Un concello pouco transparente

Pero outros dos aspectos negativos da web do concello de A Estrada é a escasa, desactualizada e desordenada información que ofrece na sección do “Perfil do contratante”.

Queremos recordarlle ao goberno municipal que está obrigado por lei a publicitar os contratos públicos, as subvención e axudas, os convenios, etc, así como as retribucións dos cargos con dedicación exclusiva, unha información que actualmente o concello da Estrada non proporciona. Parece que o PP ten pouco interese en contarlle aos veciños e veciñas como gasta os cartos públicos que recada e xestiona.