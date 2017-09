O BNG presentará alegacións a mina en O Pino e Touro

O Pino, 23 de setembro do 2017 – Logo de que se dera a coñecer o proxecto de reapertura da extracción de cobre, o BNG presentarán alegacións a mina en O Pino e Touro por considerar que no mesmo hai moitos aspectos que deben ser modificados.

As alegacións a mina en O Pino e Touro baséanse en que o proxecto ten demasiadas cousas sen concretar o que non da garantías de que se vaian facer acorde a uns mínimos respectos ambientais ” tendo en conta os trinta anos que levamos padecendo a contaminación polo abandono sen restauración da primeira explotación e do proceder das empresas promotoras do proxecto, tanto no propio espazo onde se ubican os terreos como en outras explotacións” según os nacionalistas de ambos concellos.

O BNG explica tamén que se trata dun proxecto de 16 anos e medio de duración e unha afectación de 689 Ha. Unha extensión que o converte nun proxecto dun elevadísimo impacto tendo en conta que o 70% dos terreos a ocupar son terreos agrícolas e forestais. Aínda que no proxecto fálase de minería de transferencia (ir enchendo as cortas explotadas cos entullos das que se están explotando) a realidade é que se prevé que se crearán catro escombreiras temporais, moitas delas susceptibles de xerar drenaxe ácido.

Tamén se contempla un megadepósito de estériles de mina (altamente contaminante pola acidez e a presenza de metais pesados) dunha extensión de 126 Ha con unha altura de 81 metros moi preto do núcleo de Arinteiro. Este depósito supón unha tripla afectación: A eliminación de case 50ha de terras agrarias, base territorial da agricultura desta aldea. A afectación aos mananciais que suministran auga potable as vivendas deste núcleo e a propia traída municipal. E, por último, supón unha ameaza permanente ao atoparse moi cerca e nunha altitude por encima da rasante desta aldea.

Por tanto estamos ante un proxecto de megaminería moi lonxe do que sería a minería de transferencia. Aínda que se prevé que estas escombreiras quedarán impermeabilizadas, nada se di de cal vai ser a vida útil dos materiais que se van a usar para este fin, polo que é imposible garantir que non se produzan filtracións co paso do tempo, co efecto tan grave que estas supoñen para as augas subterráneas e superficiais.

O BNG lembra No proxecto tampouco se contempla a recuperación dos ríos Portapego nin da balsa hiperácida de Angumil. Ambos contaminados como consecuencia da primeira explotación que agora se retoma polo que debe ser unha esixencia recuperar ambientalmente estes dous espazos. É unha evidencia que se se retoma a explotación debe procederse a restauración ambiental non realizada no primeiro abandono. Contémplase tamén a construción dunha nova liña de alta tensión de 14 Km. dende a Estación de Portodemouros, sen contemplarse a alternativa de utilización de liñas eléctricas xa existentes que pasan moi cerca da mina.

As alegacións a mina en O Pino e Touro tamén están motivadas, según o BNG, polas afeccións que causará a emisión de po en suspensión e os danos que poidan causar na saúde das persoas e nas colleitas, así como a provocada polas vibracións e o ruído (a actividade realizarase de forma ininterrompida 24 horas ao día os 365 días do ano.)

Para o BNg trátase dun proxecto que xeraría uns impactos inadmisibles polo que piden a modificación reducindo a zona afectada, eliminando a creación das escombreiras en zonas agrícolas e forestais e onde se garanta que se recuperan ambientalmente os terreos e augas afectadas pola anterior explotación e se asegure que non se producirán novas afeccións.