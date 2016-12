O BNG da Baña reclama a recuperación do Noitebús

A Baña, 22 de decembro do 2016 (fonte BNG A Baña) – O responsábel local BNG da Baña, Serxio Peillet Pais, presentou unha moción para a recuperación do Noitebús, especialmente nas festas de Nadal e de Entroido, co fin de permitir que a mocidade se desprace de noite neste medio de transporte público para mellorar a seguridade viaria e reducir o risco de accidente.

Este servizo do Noitebús tiña moi boa acollida na mocidade galega e, en concreto, nos mozos e nas mozas da comarca da Barcala para desprazarse á localidade de Santa Comba nas fines de semana. Na actualidade, o transporte público é moi limitado e a desaparición do Noitebús provocou que a mocidade comezase a empregar os vehículos propios aumentando a posibilidade de accidentes.

A Dirección Xeral de Tráfico recoñeceu a súa eficacia e a súa contribución á redución de vítimas nas estradas, mais o PP suprimiuno por mor dos recortes, pese a que o seu mantemento só supuña o 0,5% do orzamento da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Deste xeito, o BNG propón que o Concello da Baña subvencione unha parte do servizo por entender que é algo básico en materia de transporte e que axuda a evitar os desprazamentos por estrada reducindo así os sinistros, e que a outra parte a paguen as persoas usuarias mediante un billete de ida e volta, tal e como se facía anos atrás.

No texto da moción inclúese que esta iniciativa se teña en conta para a elaboración de futuros orzamentos e que se inste a facer as xestións necesarias co Goberno do Concello de Negreira co fin de que tamén subvencionen o servizo do Noitebús e se compartan os seus custes.