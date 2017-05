O BNG de Brión solicita a creación dun Consello Escolar Municipal

Brión, 3 de maio do 2017 – O BNG de Brión a través do seu portavoz municipal, Xosé Penas, presentou unha proposta ao goberno municipal solicitando a creación dun Consello Escolar Municipal que acolla todos os centros e permita traballar de xeito conxunto.

A finalidade da proposta e estudar, debater, traballar e propoñer medidas e iniciativas conxuntas xa que, según o BNG de Brión, moitas das mesmas son de interese global para toda a comunidade educativa.

A proposta parte despois de analizar e traballar nos mais recentes problemas acontecidos, sobre todo no Ceip Pedrouzos, centrados na problematica actual na xestión do Comedor Escolar sendo actualmente a Xestión Directa, a mesma pola que aposta o BNG como modelo para seguir garantindo a calidade do servizo pola que sempre destacou o centro. Isto veuse confirmado após de realizar unha consulta sobre o tipo de xestión preferido entre pais e nais.

A isto hai que sumarlle a problemática co servizo de catering na escola unitaria dos Anxeles e doutras problemáticas que tiveron que soportar os diversos centros nos últimos anos (reformas inacabables no tempo, etc). Sendo coñecedora a propia Xunta de Galiza de todas e cada unha das problemáticas.

O BNG de Brión neste sentido esixe unha maior implicación, e moito mais activa (non só como ointes) por parte das administracións (Xunta de Galiza e Concello de Brión) na resolución dos problemas no eido educativo, sector clave para o noso Concello e para o País en xeral.