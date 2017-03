O BNG de Ordes propón implantar unha zona azul gratuita para mellorar o aparcamento

Ordes, 25 de marzo do 2017 – O BNG de Ordes ven de propoñer que se suprima a O.R.A. no concello de Ordes e sexa substituída pola zona azul gratuíta.

Para os nacionalistas o actual sistema non remata de solucionar o problema de estacionamento na vila e propoñen tomar como modelo o éxito da zona azul gratuíta en Carballo.

O portavoz do BNG de Ordes Pablo Vidal, expón que “na actualidade as prazas de estacionamento da zona O.R.A. están desertas e o resto de rúas masificadas con coches aparcados”. Para o edil nacionalista “coa zona azul gratuíta, evitaríase esa desertización, conseguiríase do mesmo xeito a rotación no estacionamento e mesmo sería racional e positivo ampliar a zona de estacionamento regulado”.

O BNG de Ordes tamén propoñen delimitar as prazas de estacionamento nas parcelas cedidas por particulares e mesmo unha bonificación do IBI en ditos bens.

Segundo Vidal “organizando o estacionamento nesas zonas, conséguese un maior aproveitamento das mesmas e bonificando o IBI pode animar a mais persoas propietarias a ceder terreos e conseguir deste xeito mais zonas de aparcamento”.