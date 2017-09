Califican de desastre a Feira do Moble da Estrada

A Estrada, 28 de setembro do 2017 – O BNG da Estrada considera que a Feira do Moble da Estrada foi un desastre e que confirma a perda de expositores nos últimos 10 anos.

O portavoz nacionalista, Xosé Magariños, compareceu en rolda de prensa para facer unha valoración da Feira do Moble, que pechou o pasado domingo a edición de 2017 da que dixo que “foi un desastre, pero o peor é que leva anos sendo un desastre e o único responsábel deste declive é o alcalde da Estrada e o Partido Popular”.

Magariños explicou que “En 10 anos a Feira do Moble da Estrada perdeu o 80% dos expositores, na edición de 2007 había 250 expositores e este ano con 50 os números cantan claro e indican que ou se toman medidas drásticas para frear este desastre ou vexo moi difícil que en 2018 haxa unha nova edición da Feira”.

O BNG explica que dos 50 expositores que participaron na Feira do Moble so catro eran da Estrada e un participou coa intención de liquidar o stock antes de xubilarse.

Xosé Magariños di que a situación “ten no PP da Xunta e do concello aos seus máximos responsábeis, xa que levan desde 2009 sen facer nada polo sector, e a única aposta que había, a Cidade do Moble, leva anos enterrada en San Caetano durmindo o soño dos xustos mentes o sector agoniza por falta de investimentos e apoios públicos.”

Magariños tamén acusou ao alcalde de falta de diálogo co sector. “O sector do moble da Estrada cambiou radicalmente nos últimos 10 anos, pero o alcalde da Estrada aínda sigue polo conto da vella e acabará por enterrar unha feira que era a referencia obrigada de todo o sector do moble de Galiza”.

O concelleiro nacionalista instou ao alcalde “a tomar medidas urxentes e drásticas, un traballo no que ten que implicar á Xunta de Galiza do Partido Popular, porque, temos que recordar, que o Fundación de Exposicións e Congresos que organiza á feira está presidida polo conselleiro de industria.”