O BNG da Estrada considera que a mina de Touro pon en perigo ao Ulla

A Estrada, 4 de outubro do 2017 – O BNG de A Estrada ven de presentar unha moción para ser debatida en pleno na que advirte dos perigos para o Ulla da apertura da mina de Touro

Na moción os nacionalistas explican que a mina de Touro está situada en plena bacio do Ulla e prevé o desvío de dúas canles fluviais, o que incrementaría os problemas derivados da explotación anterior e poria en serio risco a capacidade de dilución da carga contaminante do Río Ulla.

Según o BNG a metodoloxía que se prevé usar é a miúdo a máis contaminante, dado que xera enormes cantidades de refugallos de rocha e po, contaminando grandes cantidades de auga, polo que as consecuencias prexudiciais para o medio ambiente son importantes. Segundo o INE este tipo de industria xera o 75% dos residuos industriais do estado.

As consecuencias directas que tería a explotación sobre o medio ambiente, seguen explicando os nacionalistas, teñen que ver coa destrución da capa superficial de terra, deixando unha paisaxe inerte; a afección aos acuíferos e os cursos de auga próximos veríanse tamén afectados, o que poría en perigo a flora e fauna da zona, o que significa un perigo directo para a riqueza piscícola da Estrada.

O BNG demanda que, dado que proxecto se atopa en fase de información pública, o Concello realice un estudo onde se analice o impacto sobre as augas do Río Ulla producido pola explotación mineira “San Rafael nº2946”, e que se formulen as alegacións precisas para garantir que o entorno natural non se vai ver afectado ao igual que as persoas, ademais de

instar ao Goberno Galego a que nas concesións sobre este tipo de industrias se prime a conservación do medio natural e a seguridade e saúde das persoas.