O BNG de A Estrada aclara a súa posición sobre a prevención de incendios no concello

A Estrada, 16 de xaneiro do 2017 – O concello de A Estrada viuse nas últimas datas envolto na polémica por non publicar no Boletín Oficial da Provincia o plan de prevención de incendios aprobado no pleno municipal. O Bloque Nacionalista Galego ven de publicar unha nota de prensa nos seguintes términos:

Aclaracións necesarias a respecto do plan contra incendios do concello da Estrada

Diante dos cruces de declaracións e afirmacións realizadas nos últimos días a respecto do plan contra incendios do concello da Estrada, o BNG fai as seguintes aclaracións necesarias: