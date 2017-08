O BNG de Ordes aumenta a presión, o 22 data límite para as dimisións

Ordes, 7 de agosto do 2017 – O concello de Ordes vivirá unhas festas marcadas pola política, o BNG quere que Manolo Regos, Silvia Marín e Roberto González fagan efectivas as dimisións antes do día 22.

Nun comunicado emitido noite de este luns o BNG explica que decidiron establecer unha data límite despois de que pasara un ano desde a primeira proposta de dimisións como condición para unha posible moción de censura.

Pablo Vidal, portavoz do BNG de Ordes, expón que “nunha clara mostra de paciencia e xenerosidade, o BNG de Ordes decidiu por como data límite o 22 de agosto de 2017 para que se fagan efectivas as dimisións de Manuel Regos, Silvia Marín e Roberto Gonzalez”.

No BNG de Ordes creen que despois dun ano de por enriba da mesa as súas condicións e case a ano e medio de celebrarse as vindeiras eleccións municipais, é preciso rematar coa incerteza na que vive a veciñanza de Ordes. Segundo Vidal “se nese prazo se fan efectivas as tres dimisións, nós sentarémonos a falar e negociar unha posible moción de censura cun novo UxO”.

Vidal conclúe dicindo que “pasados estes 15 días, o BNG pecha toda posibilidade a negociar unha moción de censura na presente lexislatura, e será a veciñanza a que decida no ano 2019”.