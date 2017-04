O BNG de Padrón reclama maior control nas leiras acondicionadas coma aparcamentos.

Padrón, 21 de abril do 2017 – O BNG de Padrón reclama máis control das leiras que se usan como parking despois das queixas recibidas durante as festas de Pascua.

Según explica o BNG durante as últimas festas de Pascua en Padrón. cobrouse en leiras que o Goberno Municipal anunciara coma gratuítas, caso das situadas na Barca e no Bordel. Ademais os prezos foron abusivos, xa que se lle chegou cobrar ate 5€ por vehículo. Según o BNG as queixas chegaron ata o punto que un hostaleiro decidiu rebaixar a factura dun cliente en eses 5 euros, facéndoo constar no ticket, para intentar compensar a mala imaxe da vila.

Os nacionalistas insisten en que a falta de control nos aparcamentos e estas prácticas abusivas causan un grave prexuízo para a imaxe de Padrón. Para o BNG non chega con encher a vila nas festas se non que a boa imaxe dada ten que conseguir que eses visitantes volvan e iso é tarefa de todos.