O BNG reclamará no Parlamento o arranxo da N-550 na zona de A Ponte en Padrón

Padrón, 7 de setembro do 2017 – O Deputado do BNG no parlamento galego, Luís Bará Torres, será o encargado de defender a proposición do BNG para solucionar os problemas de A Ponte en Padrón.

O pasado dous de xuño, Luís Bará, reuniuse cun grupo de veciños de A Ponte para coñecer directamente a grave situación de inseguridade vial que padecen dende hai anos. Resultado da reunión, Bará comprometeuse, coma primeira medida, a presentar esta iniciativa parlamentaria.

Según explica Luís Bara na exposición de motivos ” a estrada presenta deficiencias de accesibilidade e seguranza viaria xa que carece de beirarrúas e beiravías, así como de pasos de peóns, o que dificulta gravemente e fai moi perigosa a mobilidade peonil. Unha situación que se ve agravada nalgúns puntos pola existencia de muros e acumulación de maleza nas marxes, o que obriga os peóns a circular pola calzada. As dificultades son aínda máis graves no caso dalgunhas casas que non teñen acceso peonil, de maneira que unicamente se pode acceder a elas en automóbil.”

Bara lembra ademais que “O proxecto de mellora da seguranza viaria na N550 á altura do barrio de A Ponte é unha vella promesa do goberno central adiada durante anos. Xa no ano 2008, o goberno do Estado a través dunha resposta parlamentaria ao BNG indicaba que “a problemática dos veciños da Ponte será aliviada coa execución das obras de seguridade vial Mellora local da travesía de Padrón N 550 pp.kk 82,141 a 83,683, que van licitarse neste mesmo ano cun orzamento de 4,5 millóns de euros”

O BNG con esta proposta obriga ao Partido Popular a definirse no Parlamento sobre os problemas de A Ponte e as promesas feitas en sucesivas ocasións desde o Goberno Central.