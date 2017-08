O BNG de Teo reclama arranxos no lugar da Torre

Teo, 11 de agosto do 2017 – O BNG de Teo ven de reclamar ao concello que arranxe unha pista do lugar da Torre en Cacheiras polo seu mal estado e dándose a circunstancia de que por ela transita o Teo Bus.

Según os nacionalistas os veciños veñen denunciando dende hai tempo o deterioro da estrada que enlaza A Torre coa pista paralela á autovía e que comunica co Piro, unha vía que é utilizada polo Teobus no seu recorrido, que esta inzada de fochancas e de pedras que se van desprendendo do firme. A situación xera molestias para a veciñanza e prexuízos para os vehículos, sendo pois un grave problema para a seguridade viaria.

Manuel Anxo Fernández Baz, portavoz do BNG, preguntou no pleno municipal cando se tiña previsto arranxar a pista, ao que o goberno respondeu que esa estrada non é de competencia municipal, aínda que efectivamente o tramo que vai entre as vivendas e para o que se reclama unha solución, si que é.

Fernández Baz explica que “o alcalde ten que facer todo o posíbel para mellorar este tramo nomeadamente se é utilizado polo Teobus todos os días e con independencia de se unha parte é competencia da Xunta, pois o goberno municipal algo terá que dicir pola mellora da seguridade viaria para a veciñanza de Teo”.

O concelleiro do BNG, visitou a Torre e comprobou en persoa o pésimo estado da estrada comprometéndose a seguir reclamando o arranxo da vía, así como as actuacións precisas para solucionar os problemas de seguridade viaria no concello.