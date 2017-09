Veciños dos Tilos piden que os contedores non sexan un obstáculo nas estradas

Teo, 1 de setembro do 2017 – O BNG de Teo recolle as queixas de veciños dos Tilos sobre a colocación dos contedores despois da reordenación do tráfico na urbanización.

O portavoz do BNG, Manuel Ánxo Fernández Baz, achegouse ata a urbanización Os Tilos para coñecer de primeira man a ordenación que recentemente levou a cabo o Concello e coñecer as demandas da veciñanza con respecto á seguridade viaria.

O responsable do BNG percorreu a Urbanización e escoitou as peticións dos veciños. A principal demanda son os arranxos en algúns cruces que por mor da reordenación das prazas de aparcamento quedan sen visibilidade, a reubicación dalgúns contedores do lixo ou mesmo a retirada dalgúns destes contedores que están obstaculizando a estrada, o que obriga a que os vehículos invadan o carril contrario co perigo que isto representa.

O concelleiro do BNG achegouse ata a zona da praza circular para comprobar o estado das obras da cuberta que van ostensibelmente lentas e xa acumulan dous meses de atraso. A obra da praza circular que custará preto de 300.000 €, sumando as dúas fases previstas, comezou no mes de febreiro e tiña un prazo de execución de catro meses. Veciños e veciñas da urbanización expresaron o seu malestar pola demora das obras e por non ter escollido unha estrutura máis respectuosa e integrada co medio ambiente, e expresaron as súas dubidas ao respecto da estética do modelo escollido, de formigón.