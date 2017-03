O BNG de Teo reclama solucións as demandas dos veciños de Os Tilos

Teo, 26 de marzo do 2017 – O BNG de Teo decidiu emprender diferentes actuacións para buscar solución aos problemas máis urxentes que padece a urbanización dos Tilos e reclamará ao concello que acometa as obras necesarias para mellorar a urbanización.

O BNG reclamará a instalación de lombas ou pasos de peóns elevados por toda a urbanización para reducir a velocidade dos vehículos e a revisión dos sinais indicativos (pavillón, igrexa, escola, centro de saude…) e de tráfico, así como a reparación das placas co nome da rúa deterioradas.

Os nacionalistas márcanse tamen como obxetivo para os Tilos a construción dunha rotonda no cruce entre as rúas Carballo e Bidueiro, fronte á entrada da Casa Común. Tal como está agora, cun STOP que, segundo o BNG, ninguén respecta e un paso de peóns que case non se ve, os vehículos, incluídos autobuses, circulan a unha velocidade perigosa, co conseguinte risco para as persoas.

O responsábel municipal do BNG, Manuel Anxo Fernández Baz, tamén reclamará ao concello que se reorganice o tráfico nos Tilos, establecendo sentidos únicos ou modificando o sentido de circulación de varias vías, e se regule o estacionamento de vehículos, moi especialmente na zona escolar ás horas de entrada e saída. Dúas actuacións urxentes que contribuirán sen dúbida a evitar problemas graves.