O BNG de Trazo advirte do risco do estado da capela da Santa Eufemia

Trazo, 14 de setembro do 2017 – O BNG de Trazo advirte do risco para a veciñanza do estado da capela da Santa Eufemia pola posibilidade de desprendementos.

O BNG explica que xa no último pleno municipal fixeron constar a preocupación polo estado da capela da Santa Eufemia e San Mateo, que amosa un deterioro que pode supor un risco para as persoas que entren na mesma.

Este deterioro pode apreciarse desde o exterior, onde nalgunha zonas o tellado xa cedeu polo menos uns 10cm con respecto ao seu nivel normal, o que, se non se toman medidas, pode levar á caída do tellado, que ademais do dano ao patrimonio xera un risco para a xente que visite a capela.

Según o BNG a pesares da gravidade do asunto “o goberno do PP crúzase de brazos e manifestaron a súa intención de non facer absolutamente nada, segundo lle respondeu o alcalde: ese non é o seu problema”.

O edil do BNG manifesta tamén que “o goberno local ten potestade para esixir a restauración da mesma ou precintar o acceso a ata que cumpra con todas as garantías de saúde, mais coma sempre dedícanse a botar balóns fóra para seguir cobrando sen mover un dedo”.

O BNG mostra a súa preocupación ante a celebración da Santa Eufemia o vindeiro 16 e o San Mateo o día 21e polo que poida suceder en ditas celebracións.