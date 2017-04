O BNG pídelle a un concelleiro de Vedra que renuncie a acta “por non compartir o proxecto político do partido”

Compostela, 12 de abril do 2017 – O Bloque Nacionalista Galego ven de reclamarlle a Roberto Castro, concelleiro en Vedra, que renuncie a acta por non identificarse co proxecto do Bloque.

A petición feita pola dirección nacional foille remitida por carta ao concelleiro. Lindeiros quixo concretar o motivo da petición pero o BNG remitiuse a un comunicado escrito nos seguintes termos:

O BNG remitiu hoxe unha carta ao ata agora concelleiro en Vedra Roberto Castro para solicitarlle a renuncia á acta de concelleiro, toda vez que este xa non comparte o proxecto nacionalista que representa o Bloque.

En base a ese afastamento político, a organización solicita a devolución da acta para que corra a lista e poda ocupar a súa responsabilidade unha persoa que si se identifica co proxecto político que o BNG ten para o Concello de Vedra e para o conxunto do país.