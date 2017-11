Cita cos Bolechas e De Chispa a Tatá o vindeiro sábado en Ordes 

Ordes, 2 de novembro do 2017 – As persoas que queiran poderán desfrutar de balde do espectáculo De Chispa a Tatá, dos Bolechas, este sábado en ordes.

A cita será na Casa da Cultura e forma parte do programa Falaredes, desenvolvido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. A partir das 18.30 horas representarase o espectáculo De Chispa a Tatá gratuitamente para nenos e nenas de 4 a 8 anos e as súas familias.

En De Chispa a Tatá os Bolechas xogarán a un xigante xogo da “oca”. Para completalo precisarán da axuda do público para superar probas de destreza e contestar preguntas sobre xeografía, fauna ou historia das distintas comarcas e concellos de Galicia. O obxectivo é fomentar a participación en galego dos nenos e nenas na resolución do conflito proposto no guión.

Ademais todas as persoas que participen na actividade poderán optar a premios (lotes de libros dos Bolechas) a través da web www.osbolechas.gal, e no Portal da Lingua Galega (www.lingua.gal).