Boqueixón mellorará as estradas cos investimentos do POS

Boqueixón, 18 de febreiro do 2017 – O Plan Municipal de Boqueixón aprobou este pasado martes os investimentos do Plan POS + da Deputación para 2017, que ascenden a 668.000 euros.

O concello non executará esta cantidade total, ao optar por non utilizar o orzamento provincial do apartado de préstamos a devolver en vindeiros anos.

En total, Boqueixón utilizará do Plan POS + 607.000 euros, dos que 447.000 (un 74%) estarán destinados a investimentos e 160.000 a gasto corrente, en concreto ao pagamento de subministro eléctrico.

O orzamento para investimentos irá destinado na súa totalidade a mellorar pistas, camiños e rúas de titularidade municipal.

En total, mellorarase o firme de máis de 20 quilómetros de vías de Boqueixón, dos que preto de 4.000 serán reasfaltados con aglomerado en quente. Entre as obras a realizar destacan o camiño de Deseiro de Arriba a A Susana, en Sergude, a estrada de Ledesma a Codeso, a pista de Rodiño Pequeno a Senande, en Lamas, as rúas interiores de Ardesende, en Codeso, a estrada do Pico Sacro dende o campo de fútbol de Lestedo ata o cruce de Salgueiral, a pista de Vigo a Melón de Abaixo ou a pista de Loureda hacia o aeroporto.

O Plan POS + tamén permite que os concellos utilicen este Plan para financiar a redución da débeda con entidades bancarias ou o pagamento a provedores, se ben Boqueixón non terá que botar man deste recurso xa que o ano pasado liquidou a única débeda con Abanca e mantén ao día o pago de facturas.