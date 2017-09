Ponte Ledesma vivíu a Noite Velada

Boqueixón, 10 de setembro do 2017 – A ponte románica de Ledesma en Boqueixón rememorou o enfrontamento contra as tropas de Napoleón coa Noite Velada.

A ponte que une as provincias de Pontevedra e Coruña foi no século XIX escenario do enfrontamento dos veciños contra as tropas de Napoleón, conseguindo derrotalas o que se lembra nas pedras de acceso a ponte para orgullo da aldea.

O concello de Boqueixón decidiu organizar un evento vinculado a este lugar tan especial e o pasado día 8 preparou a Noite Velada, un xeito de por en valor o patrimonio e a paisaxe de Ponte Ledesma. A ponte estivo iluminada por centos de velas e fachos que deron ao entorno un aspecto aínda máis fermoso.

A partir das 9.30 da noite, no campo do río de Ledesma, comezou a soar o grupo Campo de Estrellas, sendo os encargados de abrir a noite cun repertorio de música clásica. A continuación tocoulle a quenda ao grupo Son de Gaitas e, remataron a noite Os Carunchos que animaron ata pasada a media noite.

Durante as actuacións os asistentes disfrutaron do conxuro da queimada que realizou Sinto da Asociación do Castro da Fervenza de Callobre, así como do posto de bebidas e comida do Mesón O Imprevisto de Forte (Boqueixón).