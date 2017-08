Borja Golán terceiro no Europeo de squash

Ames, 29 de agosto do 2017 – O xogador de squash amesán Borja Golán conseguiu o terceiro posto no campionato de Europa celebrado na cidade inglesa de Nottingham a pasada fin de semana.

Golán perdeu en semifinais contra o xogador local, James Willstrop, pero posteriormente na final de consolación derrotou ao suízo Nicolás Müller por 3-0. O xogador amesán, primeiro español en proclamarse campión de Europa, non logrou revalidar o título conseguido en 2016, pero conseguiu un importante terceiro posto debido a calidade dos rivais que disputaban este campionato.



Golán comezou o torneo gañándolle ao italiano Yuri Farneti en por tres sets a cero (11-3, 11-9 e 11-7). Na quenda de cuartos de finais gañoulle a Declan James por 3-1 e nas semifinais tivo que xogar contra o xogador local, James Willstrop, co cal perdeu por tres sets a cero (11-8, 14-12 e 11-4). O xogador inglés acabou gañando o torneo ao imporse na final ao francés Gregory Gaultier.

O xogador amesán valora como moi positivo o terceiro posto conseguido neste campionato de Europa xa que había rivais de moito nivel como o número 1 do mundo, o francés Gregory Gaultier, e o inglés James Willstrop, segundo favorito do torneo e número 6 do mundo. Golán partía como terceiro cabeza de serie neste torneo e realizou un gran campionato.