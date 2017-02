O Boudsport de Ordes clasifícase en cuarta posición do galego cadete de Taekwondo

Ordes, 1 de febreiro do 2017 – O club Boudsport de Ordes segue a colleitar bos resultados nos campionatos nos que participa.

A fin de semana pasado o Boudsport viaxaba a Guitiriz para participar no campionato galego en categoría cadete 2017, un desprazamento que se complicaba no último momento ao ter que acudir só con 6 deportistas no canto dos 8 previstos inicialmente.

O Boudsport colleito na competición 2 campións galegos, 1 subcampiona galega e 1bronce. Manuel Castro Rodríguez e Carla Dieguez Veiras proclamáronse campións dos seus respectivos pesos e asegúranse a súa participación no campionato de España cadete coa selección galega.

Eliana suarez Mosquera conseguiu o subcampionato galego e a súa compañeira Andrea caneda Pajaro a medalla de bronce.

Hai que destacar tame´n o traballo realizado por Sara Soneira e Claudia Dieguez que no peso galo foron gañando os combates perdendo no último segundo o que demostra tamén o bo camiño no que estan.

Grazas a estes bos resultados o club Boudsport puido auparse a cuarta posición da clasificación xeral por equipos.