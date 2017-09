Brigadistas austríacos protagonistas dunha mostra en Fonseca

Compostela, 16 de setembro do 2017 – Unha mostra recolle en Fonseca a loita dos brigadistas austriacos que chegaron a España ao pouco de comezar a guerra civil.

“O ceo de España desprega as súas estrelas sobre as nosas trincheiras” Así comeza Die Thälmann-Kolonne, a canción dedicada á Centuria Thälmann na que loitaron os primeiros brigadistas austríacos que viñeron a España ao pouco de estalar a Guerra Civil. Ese é nome que da tamén título a mostra que ata o 31 de outubro permanecerá no claustro alto do Colexio de Fonseca dando testemuña do labor das e dos voluntarios austríacos nas Brigadas Internacionais.

Estes brigadistas participaran no Levantamento Austríaco do 12 de febreiro de 1934 e tiveran que fuxir primeiro do seu goberno fascista e despois do nacionalsocialismo. Todos eles defenderon a República Española nunha loita na que morreron 235 combatentes.

A exposición, preparada pola Fundación Pablo Iglesias en colaboración co Österreichischen Kulturforum, mostra o periplo vital das e dos brigadistas austriacos, os lugares nos que loitaron, os seus labores no Servizo Sanitario, a súa saída de España en febreiro de 1939 e o seu paso polos campos de internamento franceses, a súa estadía nos campos de concentración alemáns, a súa participación na resistencia antifascista e as súas vidas unha vez finalizada a Segunda Guerra Mundial.

A exposición basease fundamentalmente no material que recolleron os propios brigadistas austríacos tras a volta ao seu país, que foi ordenado, corrixido e ampliado por Hans Landauer e que hoxe pode consultarse no Arquivo de documentación da resistencia austriaca, en Viena.

‘O ceo de España. Os Voluntarios Austríacos nas Brigadas Internacionais’ permanecerá aberta de luns a venres (festivos pechado) de 9:00 a 21:00 horas.